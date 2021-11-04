Умер глава Ровенского района Геннадий Панфилов

Геннадий Панфилов

Сегодня, 4 ноября, на 61 году жизни скоропостижно скончался Геннадий Панфилов, глава Ровенского района Саратовской области.

Соболезнования по поводу его смерти его семье, родным и близким уже выразил губернатор Валерий Радаев.

- Большой профессионал и крепкий хозяйственник, Геннадий Николаевич всегда во главу угла ставил интересы родного края. Его глубоко уважали и ценили за исключительную ответственность, преданность делу, мудрость и принципиальность. Он с большой отзывчивостью и искренностью относился к людям, к их просьбам и обращением. Высокие деловые и личные качества Геннадия Николаевича снискали ему непререкаемый авторитет, по праву были востребованы на муниципальной службе — в руководстве Ровенским районом, — говорится в телеграмме губернатора.