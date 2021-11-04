В Заводском районе Саратова волонтеры ищут 30-летнего мужчину

Лиза-Алерт Саратов

Сегодня, 4 ноября, волонтеры «Лиза Алерт» обратились к жителям Саратовской области с просьбой помочь в поисках пропавшего мужчины.

Пропал 30-летний Евгений Моисеев из Заводского района. Его ищут со 2 ноября. Рост пропавшего составляет 170 сантиметров, он нормального телосложения, имеет русые волосы и карие глаза. В день исчезновения на нем были темно-синяя куртка, синие джинсы и черные кроссовки.

Все, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, могут обращаться по телефону 8 965 885 45 50, инфорг Ксения.

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