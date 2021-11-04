После пожара в «России» в мэрии решили окружить ее забором

.

По итогам заседания 4 ноября комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в мэрии Саратова решено окружить забором здание бывшей гостиницы «Россия», где минувшей ночью произошел сильный пожар.

Кроме этого городские и областные чиновники и участвовавший в заседании прокурор Саратова решили вести постоянный мониторинг состояния здания и прилегающей территории. Чтобы узнать, каково сегодня состояние несущих конструкций здания будет проведено обследование. До получения его результатов и заключения специалистов, доступ в здание будет возможен только в сопровождении спасателей.

- После предоставления результатов экспертизы в отношении собственников будут предъявлены требования о восстановлении памятника. Сейчас объектом владеют более 10 физических и юридических лиц. Главе районной администрации Алексею Постнову и районному прокурору поручено провести встречу с ними и арендаторами на предмет принятия необходимых мер, - сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.