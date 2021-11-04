Утром в Энгельсе в массовом ДТП погиб юноша

Смертельное ДТП в Энгельсе утром 4 ноября
Фото: ГИБДД по Саратовской области
Столкновение трех машин произошло в Энгельсе 4 ноября в 7.30 утра на Волжском проспекте у дома №45.
По данным ГИБДД области, не поделили дорогу Audi под управлением 35-летнего мужчины, Hyundai, за рулем которого была женщина, и Nissan с 58-летним водителем.
В результате ДТП 21-летний пассажир Hyundai от полученных травм скончался на месте.
Водитетели Hyundai и Audi обратились за медицинской помощью.
Все обстоятельства произошедшего выясняются.
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