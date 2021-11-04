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Происшествия4 ноября 2021 12:21

Утром в Энгельсе в массовом ДТП погиб юноша

Пострадали еще два человека
Источник:kp.ru
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Смертельное ДТП в Энгельсе утром 4 ноября

Смертельное ДТП в Энгельсе утром 4 ноября

Фото: ГИБДД по Саратовской области

Столкновение трех машин произошло в Энгельсе 4 ноября в 7.30 утра на Волжском проспекте у дома №45.

По данным ГИБДД области, не поделили дорогу Audi под управлением 35-летнего мужчины, Hyundai, за рулем которого была женщина, и Nissan с 58-летним водителем.

В результате ДТП 21-летний пассажир Hyundai от полученных травм скончался на месте.

Водитетели Hyundai и Audi обратились за медицинской помощью.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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