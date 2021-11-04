День народного единства будет дождливым в Саратове

. Фото: Екатерина Семенова

Утром 4 ноября, в День народного единства, местами по Саратовской области ожидается усиление юго-восточного ветра. Его порывы будут достигать 15-18 м/с.

Весь день будет облачно, с редкими прояснениями.

Синоптики предупреждают о небольших дождях, которые растянуться почти на весь день.

Температура днём поднимется до +4...+9° по области, в Саратове днем +3...+4°.

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