Коронавирусом в Саратовской области заразились еще 629 человек

За сутки коронавирусом в Саратовской области заразились ещё 629 человек. Это очередной рекорд с начала пандемии.

Всего в регионе зарегистрированы 103 865 случаев. Выписалась с начала пандемии 91 338 человек, за сутки – 343.

В ковидных стационарах находятся 4 542 саратовцев, на дому лечатся 4 488 человек.

В Саратове нашли 306 новых случаев, в Энгельсском районе – 65, а в Балаковском – 28.

Среди заболевших 22 ребенка до шести лет, 40 – от семи до 14-ти, 27 подростков – 15-19-ти и 133 человека старше 60-ти лет.

С пневмонией поступили 125 пациентов, бессимптомно переносят COVID-19 пятеро саратовцев.

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