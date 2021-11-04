Панков поздравил жителей области с Днем народного единства

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Секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Николай Панков поздравил земляков с Днем народного единства:

- Этот праздник напоминает нам о переломных событиях в истории нашей страны. О днях, когда ее судьба зависела от сплоченности и единства народа. Люди защищали Родину от врага, поднимали из руин города и села. Строили дороги, заводы, электростанции. Забывая о разногласиях, личных интересах. В этом и сегодня едины все поколения, все народы нашей многонациональной страны. Приоритеты неизменны – это мирная, благополучная жизнь наших граждан и развитие государства.

Именно благодаря этому наша страна оказалась готова к тем вызовам, которые бросает современность. В сфере политики, экономики, семейных ценностей. Единство помогает нам решать самые сложные задачи для благополучия людей. Счастья вам, радости и крепкого здоровья! - пожелал Николай Панков