В саратовском минздраве уточнили адреса пунктов вакцинации вне поликлиник

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В выходные дни, с 4 по 7 ноября 2021 года включительно, сделать прививку от коронавируса в Саратовской области можно не только в поликлинике по месту прикрепления, но и в любом лечебном учреждении, проводящем вакцинацию, а также в мобильных пунктах.
В минздраве уточнили адреса размещения прививочных пунктов вне поликлиник и время их работы.
На территории Саратова:
ТЦ «Арига» - все дни – с 09:00 до 16:00;
Цирк им. Братьев Никитиных – все дни – с 11:00 до 17:00;
Пр. Кирова (специализированный пункт около Саратовской консерватории им. Собинова) – все дни с 10:00 до 17:00;
Театральная площадь – все дни с 10:00 до 18:00;
Набережная Космонавтов (специализированный пункт около памятника К.А. Федину) – все дни с 09:00 до 17:00;
ТРЦ «Триумф Молл» – 04-05.11 - с 11:00 до 17:00; 06-07.11 – с 11:00 до 19:00;
ТЦ «Форум» – все дни с 11:00 до 19:00;
ДК «Россия» (специализированный пункт около учреждения) - 04.11 - с 10:00 до 18:00;
ТЦ «ТАУ-Галерея» - все дни с 11:00 до 19:00;
ТРЦ «Happy Молл» - 04-05.11 – 14:00 до 20:00; 06-07.11 – с 12:00 до 18.00;
ТЦ «Леруа Мерлен» - 04-05.11 – 14:00 до 20:00; 06-07.11 – с 12:00 до 18.00;
ТЦ «Солнечный» (ул. Тархова) – все дни с 10:00 до 14:00 (сбор организованных групп желающих вакцинироваться – у продовольственного рынка);
ТЦ «Оранжевый» - все дни с 11:00 до 15:00.
На территории Энгельса:
ТЦ «Облака» – 04-05.11 с 11:00 до 15:00;
ТЦ «Лазурный» - 04-05.11 с 12:00 до 17:00; 06.11 с 10:00 до 13:00.
На территории г. Балаково:
ТЦ «Оранж» - все дни – с 12:00 до 17:00.
На территории Балашова:
ТЦ «Пассаж» - 04.11, 07.11 с 09:00 до 14:00.
На территории Маркса:
Специализированный диагностический передвижной пункт на территории ярмарочной торговли напротив районной администрации – 04-06.11 с 09:00 до 14:00.
Стационарные пункты вакцинации, расположенные в поликлиниках, открыты по режиму работы поликлиник – с 09.00 до 17.00.
При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.
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