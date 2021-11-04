В саратовском минздраве уточнили адреса пунктов вакцинации вне поликлиник

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В выходные дни, с 4 по 7 ноября 2021 года включительно, сделать прививку от коронавируса в Саратовской области можно не только в поликлинике по месту прикрепления, но и в любом лечебном учреждении, проводящем вакцинацию, а также в мобильных пунктах.

В минздраве уточнили адреса размещения прививочных пунктов вне поликлиник и время их работы.

На территории Саратова:

ТЦ «Арига» - все дни – с 09:00 до 16:00;

Цирк им. Братьев Никитиных – все дни – с 11:00 до 17:00;

Пр. Кирова (специализированный пункт около Саратовской консерватории им. Собинова) – все дни с 10:00 до 17:00;

Театральная площадь – все дни с 10:00 до 18:00;

Набережная Космонавтов (специализированный пункт около памятника К.А. Федину) – все дни с 09:00 до 17:00;

ТРЦ «Триумф Молл» – 04-05.11 - с 11:00 до 17:00; 06-07.11 – с 11:00 до 19:00;

ТЦ «Форум» – все дни с 11:00 до 19:00;

ДК «Россия» (специализированный пункт около учреждения) - 04.11 - с 10:00 до 18:00;

ТЦ «ТАУ-Галерея» - все дни с 11:00 до 19:00;

ТРЦ «Happy Молл» - 04-05.11 – 14:00 до 20:00; 06-07.11 – с 12:00 до 18.00;

ТЦ «Леруа Мерлен» - 04-05.11 – 14:00 до 20:00; 06-07.11 – с 12:00 до 18.00;

ТЦ «Солнечный» (ул. Тархова) – все дни с 10:00 до 14:00 (сбор организованных групп желающих вакцинироваться – у продовольственного рынка);

ТЦ «Оранжевый» - все дни с 11:00 до 15:00.

На территории Энгельса:

ТЦ «Облака» – 04-05.11 с 11:00 до 15:00;

ТЦ «Лазурный» - 04-05.11 с 12:00 до 17:00; 06.11 с 10:00 до 13:00.

На территории г. Балаково:

ТЦ «Оранж» - все дни – с 12:00 до 17:00.

На территории Балашова:

ТЦ «Пассаж» - 04.11, 07.11 с 09:00 до 14:00.

На территории Маркса:

Специализированный диагностический передвижной пункт на территории ярмарочной торговли напротив районной администрации – 04-06.11 с 09:00 до 14:00.

Стационарные пункты вакцинации, расположенные в поликлиниках, открыты по режиму работы поликлиник – с 09.00 до 17.00.

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

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