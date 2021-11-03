Саратовский театр драмы приглашает на «Ночь искусств»

4 ноября пройдет всероссийская акция «Ночь искусств». В этом году она приурочена ко Дню народного единства. Саратовский академический театр драмы предлагает зрителям программу, которая объединяет обращение к знаковым страницам прошлого и настоящего.

В эту ночь зрителям предлагают вспомнить ведущих мастеров саратовского театра – народную артистку СССР Валентину Ермакову, народного артиста России Александра Галко и заслуженного артиста России Владимира Аукштыкальниса. Поможет в этом авторская программа журналиста Татьяны Зориной «Театральный факультет», записанная в разные годы. В ней принимали участие ведущие мастера саратовской сцены, студенты театрального факультета Саратовской консерватории имени Л.В. Собинова, лучшие выпускники, которые были приняты в труппу театра.

Архивные записи программы «Театральный факультет» будут доступны для просмотра на официальном сайте театра с 17-00 часов 4.11.2021г. до 00:00 часов 5.11.2021г.

Также саратовский театр драмы предлагает своим зрителям посмотреть документальную картину 2021 года «Вере Павловне снится сон» молодого режиссера Светланы Проскуриной. Фильм участвовал в конкурсной программе кинофестиваля документальных фильмов «Саратовские страдания». Картина Проскуриной рассказывает о сегодняшнем восприятии жизни и творчества Н.Г. Чернышевского.

Фильм будет доступен на официальном сайте театра с 4.11.2021г. до 00:00 часов 5.11.2021г.

Напомним, 219-й сезон Саратовский театр драмы открыл премьерой спектакля «Что делать?» по роману Н.Г. Чернышевского. Постановка была осуществлена режиссером Игорем Коневым на грант Министерства культуры РФ. Следующий показ состоится 30 ноября.

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