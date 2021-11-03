В массовом ДТП под Марксом пострадали три человека

. Фото: ГИБДД по Саратовской области

Днем 3 ноября в массовом ДТП на трассе Самара- Волгоград у села Орловское Марксовского района Саратовской области пострадали три человека.

По предварительным данным ГИБДД, в 15.00 столкновение допустил водитель Niva Chevrolet. Он столкнулся с автомобилем ЗАЗ и фурой Volvo.

. Фото: ГИБДД по Саратовской области

В результате столкновения госпитализированы мужчина - водитель ЗАЗ, его пассажирка, а также виновник аварии - водитель Niva Chevrolet.

. Фото: ГИБДД по Саратовской области

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