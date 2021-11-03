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Происшествия3 ноября 2021 21:23

В массовом ДТП под Марксом пострадали три человека

Произошло столкновение двух легковых машин и фуры
Источник:kp.ru
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Фото: ГИБДД по Саратовской области

Днем 3 ноября в массовом ДТП на трассе Самара- Волгоград у села Орловское Марксовского района Саратовской области пострадали три человека.

По предварительным данным ГИБДД, в 15.00 столкновение допустил водитель Niva Chevrolet. Он столкнулся с автомобилем ЗАЗ и фурой Volvo.

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Фото: ГИБДД по Саратовской области

В результате столкновения госпитализированы мужчина - водитель ЗАЗ, его пассажирка, а также виновник аварии - водитель Niva Chevrolet.

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Фото: ГИБДД по Саратовской области

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