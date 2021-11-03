В саратовском минздраве считают, что локдаун надо продолжить

Сегодня, 3 ноября, глава минздрава Саратовской области Олег Костин заявил, что считает продолжение локдауна хорошей идеей.

- Министерство не думает о том, рабочие дни или нерабочие... Нас интересует, когда растет заболеваемость, когда всегда за ростом инфекции начинается рост госпитализации, когда появляются тяжелые больные и погибшие. Мы видим, что рост пока не остановился, а значит разобщение надо продолжить. Нам дали всего 4 дня, а инкубационный период коронавируса составляет от 4 до 14 дней. Через день-два мы увидим результаты этих нерабочих дней, - заявил Олег Костин.

При этом, комментируя влияние разобщения на заболеваемость детей, глава ведомства отметил, что даже 5 - 8 дней могут сыграть роль.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.