Саратовцы не смогли покинуть Петербург из-за несоответствия времени посадки на табло с указанным в талоне

Сегодня, 3 ноября, несколько саратовцев из-за улетевшего раньше положенного самолета не смогли попасть домой из Санкт-Петербурга. В «Комсомолку» обратились двое участников событий – Александр Дювенжи и Савва Морев.

Молодые люди рассказали, что, как и положено, заранее приехали в аэропорт. Вылет должен был пройти в 11:50, и уже в 10:51 парни прошли регистрацию. Времени оставалось много, и саратовцы решили позавтракать. Молодые люди рассказывают, что, пока они сидели в фуд-корте, объявлений о преждевременном окончании посадки или же об опаздывающих пассажирах не давали.

На посадочном талоне зафиксировано время регистрации на рейс

На сайте Пулково указано отличающееся от написанного в талоне время окончания посадки

Как и всегда, посадка заканчивалась за 20 минут до вылета. Но, когда парни подошли к своему выходу, там уже не было никого из персонала, зато стояли несколько озадаченных пассажиров. Поговорив с ними, Александр и Савва выяснили, что пришедшие даже раньше них собратья по несчастью также не смогли попасть на борт. Когда же пассажиры обратились к сотрудникам Пулково, те, по словам молодых людей, сказали, что те опоздали.

Действительно, если мы посмотрим на информацию с сайта аэропорта, то окажется, что посадка закончилась в 11:26, но на посадочном талоне в графе «посадка» стоит 11:30.

На посадочном талоне было указано отличающееся на четыре минуты время окончания посадки

Конечно, идти на посадку в последние минуты – не очень разумное решение, всяко бывает, стоит всё же подойти хотя бы за 10 минут, но и со стороны «Победы», с рейсом которой произошел такой казус, и Пулково как-то неправильно было на табло указать одно время, а в посадочном талоне – другое.

P.S. Александр и Савва выдвинули следующее предположение: такую схему могли провернуть из-за несоответствия количества посадочных мест проданным билетам.

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