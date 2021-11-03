Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 ноября 2021 18:52

Саратовцы не смогли покинуть Петербург из-за несоответствия времени посадки на табло с указанным в талоне

Четыре минуты расхождения оставили нескольких пассажиров в Пулково
Дарья Васенина
Дарья Васенина
КомментироватьОставить комментарий(0)

Сегодня, 3 ноября, несколько саратовцев из-за улетевшего раньше положенного самолета не смогли попасть домой из Санкт-Петербурга. В «Комсомолку» обратились двое участников событий – Александр Дювенжи и Савва Морев.

Молодые люди рассказали, что, как и положено, заранее приехали в аэропорт. Вылет должен был пройти в 11:50, и уже в 10:51 парни прошли регистрацию. Времени оставалось много, и саратовцы решили позавтракать. Молодые люди рассказывают, что, пока они сидели в фуд-корте, объявлений о преждевременном окончании посадки или же об опаздывающих пассажирах не давали.

На посадочном талоне зафиксировано время регистрации на рейс

На посадочном талоне зафиксировано время регистрации на рейс

На сайте Пулково указано отличающееся от написанного в талоне время окончания посадки

На сайте Пулково указано отличающееся от написанного в талоне время окончания посадки

Как и всегда, посадка заканчивалась за 20 минут до вылета. Но, когда парни подошли к своему выходу, там уже не было никого из персонала, зато стояли несколько озадаченных пассажиров. Поговорив с ними, Александр и Савва выяснили, что пришедшие даже раньше них собратья по несчастью также не смогли попасть на борт. Когда же пассажиры обратились к сотрудникам Пулково, те, по словам молодых людей, сказали, что те опоздали.

Действительно, если мы посмотрим на информацию с сайта аэропорта, то окажется, что посадка закончилась в 11:26, но на посадочном талоне в графе «посадка» стоит 11:30.

На посадочном талоне было указано отличающееся на четыре минуты время окончания посадки

На посадочном талоне было указано отличающееся на четыре минуты время окончания посадки

Конечно, идти на посадку в последние минуты – не очень разумное решение, всяко бывает, стоит всё же подойти хотя бы за 10 минут, но и со стороны «Победы», с рейсом которой произошел такой казус, и Пулково как-то неправильно было на табло указать одно время, а в посадочном талоне – другое.

P.S. Александр и Савва выдвинули следующее предположение: такую схему могли провернуть из-за несоответствия количества посадочных мест проданным билетам.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.