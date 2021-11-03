Мужчина в Энгельсском районе приютил бездомную молодую пару и поплатился жизнью

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Взят под стражу 27-летний житель Энгельса, которому предъявили обвинения в убийстве знакомого. Обвиняемый, ранее судимый за грабеж и кражи, признался и заявил, что раскаивается.

Как рассказали в региональном СУ СКР, в середине октября 2021 года у молодого человека возникли проблемы с жильем. Его знакомый, 47-летний мужчина, предложил приятелю вместе с его девушкой пожить у него, в селе Широкополье Энгельсского района. Днем 29 октября в состоянии опьянения хозяин жилища высказал критику гостям относительно их проживания в его доме. 27-летний гость схватил в нож и нанес хозяину два удара в грудь. Попав прямо в сердце.

Осознав, что стал убийцей, мужчина собрал вещи и сбежал, поручив своей девушке вызвать бригаду скорой помощи и полицию. Но на следующий день он обратился на улице к сотрудникам полиции и сообщил о том, что сделал, после чего написал явку с повинной.

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

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