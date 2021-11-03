В Саратове следователи проверяют сообщение о нападении собаки на мальчика

В СМИ появились сообщения о нападении собаки на мальчика в парке Гагарина в Саратове. Сегодня, 3 ноября, СУ СК региона заявил о начале доследственной проверки.

По данным средств массовой информации, сегодня в Комсомольском поселке, в парке Гагарина собаки укусили мальчика. Идет установление всех обстоятельств произошедшего. Будет дана объективная юридическая оценка произошедшему.

По результатам проверки будет принято решение.

Напомним, проблема безнадзорных животных остается актуальной для жителей Саратова, несмотря на предпринимаемые усилия по контролю их популяции. Ране собака напала на пятилетнюю девочку. Такие случаи происходят часто.

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