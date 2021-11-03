Николай Панков привез саратовским медикам маски и перчатки

Николай Панков

Сегодня, 3 ноября, Николай Панков рассказал о том, как привез маски и перчатки для медиков в Волжском районе Саратова. Парламентарий побывал в двух поликлиниках: №3 и №20.

- Еще раз поблагодарил медиков за самоотверженный труд. Сейчас у врачей очень тяжелое время. Второй год работают на пределе, - пишет Николай Панков и добавил, что ЕР активно ведет волонтерскую работу.

- Появление дополнительных пунктов вакцинации очень помогло. Очередей в поликлиниках нет, люди идут в плановом порядке. Желающих много. По просьбе врачей, помогу направить в мобильные пункты больше волонтеров, - пишет депутат Госдумы.

Панков также попомнил, что в этом году в поселке Юбилейный появится новая поликлиника. Там будут необходимые отделения с современным оборудованием. Это позволит разгрузить поликлинику №20.

- Люди жалуются на то, как долго ждут тесты на коронавирус. Сейчас медучреждения закупают экспресс-тесты. Выделены дополнительные средства из резервного фонда регионального правительства. Тестирование займет 48 часов, - отчитался парламентарий.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.