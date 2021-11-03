Олег Костин: Недели разобщения достаточно, чтобы увидеть снижение заболеваемости

Сегодня, 3 ноября, в минздраве прошел очередной брифинг по ситуации с коронавирусом, на котором было заявлено, что недели вполне достаточно, чтобы сбить темпы роста заболеваемости.

По словам министра Олега Костина, в последние дни заболеваемость коронавирусом среди детей падает. Точных данных на брифинге представлено не было, так как отсутствовал представитель Роспотребнадзора.

По мнению главы ведомства, даже 5 – 8 дней разобщения имеют заметный эффект для сокращения количества заболевших.

Напомним, на данный момент в госпиталях региона остаются 95 детей, у 69 из которых подтвержден коронавирус.

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