Главой Базарно-Карабулакского района в третий раз стал Олег Чумбаев

Олег Чумбаев

Сегодня, 3 ноября, в министерстве по делам территориальных образований Саратовской области сообщили о том, что главой Базарно-Карабулакского района стал Олег Чумбаев.

Он был выбран среди кандидатур, представленных конкурсной комиссией. Олега Чумбаева утвердили депутаты муниципального Собрания.

Чумбаев возглавляет район уже третий срок. Впервые он был избран главой в ноябре 2012 года, затем в октябре 2016 года был переизбран на эту должность.

Накануне, 1 ноября, Чумбаев отметил 60-летний юбилей. По образованию глава района военный летчик-инженер - в 1983 году он окончил Саратовское высшее военное авиационное училище летчиков.

Олег Чумбаев принял присягу и приступил к исполнению обязанностей.

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