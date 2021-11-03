В Саратове водолазы пилят на части 100-метровую затонувшую баржу

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В Саратове 3 ноября возле участков будущей новой набережной водолазы ведут работы по распиловке одной из двух старых барж, каждая длиной около 100 м. Металлические конструкции по частям извлекут со дна к концу недели. Как4 сообщили в мэрии Саратова, работы осуществляются на глубине от двух до пяти метров.

От участков новой набережной удаляют не только затонувшие суда, но и те, которые на плаву. Накануне были перевезены два дебаркадера лодочной базы «Орбита», сегодня запланирована транспортировка 11 малых понтонов и различного оборудования.

Уже освобождено около 400 м прибрежной зоны со стороны 3-го Дегтярного проезда и около 80 м в районе улицы Большая Садовая. Длина нового участка набережной составит свыше 1000 м. Работы по берегоукреплению начнут после расчистки дна от затонувших судов.

Напомним, с инициативой продления набережной выступил Вячеслав Володин, его поддержал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин во время рабочего визита в Саратов.

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