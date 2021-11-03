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Происшествия3 ноября 2021 13:53

Житель Саратова пожаловался на угрожавшего ружьем соседа

Наталия Калинина
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Саратовец подозревается в угрозе убийством соседу. Сегодня, 3 ноября, ГУ МВД Саратовской области рассказало об инциденте.

В полицию обратился житель Ленинского района. Мужчина пожаловался, что сосед угрожал ему ружьем. В ходе проверки у горожанина изъяли двухстволку. Теперь 44-летнего горожанина подозревают в угрозе убийством. Возбуждено уголовное дело.

Мужчина сознался в содеянном, ему предписано обязательство о явке. Также на него составлен административный протокол за нарушение правил хранения оружия.

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