В Саратовской области от гриппа привили только 41% населения от плана

Сегодня, 3 ноября в региональном минздраве прошел очередной брифинг по ситуации с коронавирусом в Саратовской области.

Как сообщил министр Олег Костин, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет в регионе 4,210. В то время, как средний по России – 5,671.

В область отгружено более 1 миллиона 87 тысяч доз вакцины. Получить ее можно на 99 пунктах в 65 медицинских организациях и в 20 мобильных пунктах в торговых центрах.

Вакцинацию в регионе прошли уже более 876 тысяч человек. За последние сутки привито более 10 тысяч в сутки. Охват вакцинацией взрослого населения составляет около 45%, что немного ниже среднего по России. 32% от вакцинированных составляют пожилые люди.

В регион также поступили около 876 тысяч лоз вакцины от гриппа. Привиты ею более 561 тысячи человек. Выполнение плана составляет 41%.

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