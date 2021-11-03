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Происшествия3 ноября 2021 13:39

В центре Саратова и в Ленинском районе на весь день отключены горячая вода и отопление

Без тепла остались тысячи саратовцев
Источник:kp.ru
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Авария произошла накануне на теплотрассе в Саратове на перекрестке улицы Алексеевской и проспекта 50 лет Октября. Горячая вода и отопление отключены в 52 многоквартирных жилых домах, в которых по официальным данным будут мерзнуть 15704 человека.

Также для проведения ремонта участка тепломагистрали №5 приостановлена подача отопления и горячей воды ряду объектов центральной части Саратова.

Работы на тепловых сетях продлятся ориентировочно до полуночи.

Полный список объектов, отключенных от тепла и горячей воды на сайте энергетиков «Т Плюс».

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