В Саратовской области повысят зарплату бюджетников

В Саратовской области собираются повысить зарплаты бюджетникам. Соответствующее постановление подписал вчера, 1 ноября, Роман Бусаргин.
Повышение зарплат ждет работников государственных учреждений, сотрудников на замене, технических работников и рабочих, обслуживающих правительство области. Повышение в 1,036 раза запланировано на 1 декабря 2021 года.
В прошлом году повышение зарплат в 1,036 раза произошло с 1 октября.
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