Сроки Переписи населения через Госуслуги продлены до 14 ноября

Сегодня, 3 ноября, сроки Всероссийской переписи населения РФ через Госуслуги были продлены до 14 ноября.

Все пользователи портала, имеющие стандартную учетную запись, могут поучаствовать в переписи населения онлайн. С 15 октября по 14 ноября в большинстве регионов, за исключением отдаленных и труднодоступных территорий.

Кто может участвовать в переписи:

- граждане России;

- иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории России.

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