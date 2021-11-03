Сроки Переписи населения через Госуслуги продлены до 14 ноября

Сегодня, 3 ноября, сроки Всероссийской переписи населения РФ через Госуслуги были продлены до 14 ноября.
Все пользователи портала, имеющие стандартную учетную запись, могут поучаствовать в переписи населения онлайн. С 15 октября по 14 ноября в большинстве регионов, за исключением отдаленных и труднодоступных территорий.
Кто может участвовать в переписи:
- граждане России;
- иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории России.
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