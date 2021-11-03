Главой Турковского района стал Алексей Никитин

Алексей Никитин

Сегодня, 3 ноября, сообщили о том, что главой Турковского района Саратовской области стал Алексей Никитин, об этом сообщает Министерство по делам территориальных образований области.

Алексей Никитин был выбран из числа кандидатур, представленных конкурсной комиссией.

В заседании муниципального Собрания участвовал первый заместитель министра по делам территориальных образований области Алик Сабрига.

Алексей Никитин принял присягу и приступил к исполнению обязанностей.

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