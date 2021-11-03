В Кировском районе Саратова встали трамваи

Сегодня, 3 ноября, в Кировском районе Саратова произошел сбой в движении общественного транспорта. Об этом сообщает группа ВКонтакте, посвященная общественному транспорту города.

Остановка произошла в 13:18. Прервалось движение трамваев по маршруту № 11. Они встали около остановки «Ул. Просечная» и не идут в сторону улицы Осипова.

Сейчас трамваи курсируют на участке от Мирного переулка до улицы Осипова.

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