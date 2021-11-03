В Энгельсе заблокировали пандус для инвалидов ради киоска с водой

Сегодня, 3 ноября, жители Энгельса обратили внимание на то, что около одного из домов киоск с водой заблокировал пандус для инвалидов, а также мам с колясками.

В группе «Мой Энгельс» ВКонтакте появился анонимный пост от жителя. На предоставленных снимках видно, что киоск с птиьевой артезианской водой заблокировал пандус для инвалидов у подъезда жилого дома. Под него специально сварена поддерживающая конструкция.

По словам автора поста, фото сделано по адресу Степная, 35а.

Фото: «Мой Энгельс»

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