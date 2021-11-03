В Ленинском районе Саратова началось масштабное отключение воды

Сегодня, 3 ноября, в Ленинском районе Саратова проходит масштабное отключение воды, о чем сообщает ООО «КВС».

Авария произошла на водопроводе по адресу: проспект 50 лет Октября, 110а. На время ремонта прекращено холодное водоснабжение следующих потребителей:

3-я Дачная (сквер);

4-я Дачная (25 жилых коттеджей);

Гвардейская, 2а, 3, 5, 5а, 5б, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 11б;

Международная, 25;

Молодежный пр., 3, 4а, 5, 9.

Проспект 50 лет Октября, 106 - 146, четная сторона;

Восстановить подачу воды планируется к 20:00.

Напомним, ранее мы сообщали об отключении воды в двух районах.

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