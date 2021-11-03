Главой Александрово - Гайского района стал Сергей Федечкин

Избран глава района
Сегодня, 3 ноября, стало известно, что главой Александрово - Гайского района Саратовской области стал Сергей Федечкин. Его выбрали из кандидатур, представленных конкурсной комиссией.
В рационном Собрании участвовали сенатор Российской Федерации Олег Алексеев, министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин, депутат облдумы Сергей Харьков.
Сергей Федечкин принял присягу и приступил к исполнению обязанностей. Сергей Зюзин и сенатор Олег Алексеев поздравили его с избранием на должность.
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