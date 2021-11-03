Сегодня, 3 ноября, в двух районах Саратова отключили воду, о чем сообщает ООО «КВС».

В Ленинском районе ремонтные работы идут на водопроводе по адресам: ул. Днепропетровская, 2 и 18. На время ремонта прекращено холодное водоснабжение абонентов улицы Днепропетровская от Антонова до Чехова и Мамонтовой. Завершить работы планируется к 20:00.

Также организация проводит работы на собственных коммуникациях по адресу: ул. Моторная, 7. На время них отключено холодное водоснабжение абонентов улиц: Московское шоссе (дома №№1, 3, 5, 7, 7а, 9а); Керамическая; Моторная, а также частные домовладения по улицам: 2-й и 3-й Петровские пр., 2-я Елшанская; пр. Яблочкова, Керамическая, Моторная.

В Заводском районе авария произошла на городском водопроводе по адресу проспект Энтузиастов, 33. На время ремонта прекращена подача холодной воды в дома №№31, 33, 29, 23, 25 по проспекту Энтузиастов. Завершить ремонт планируют к 20:00.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.