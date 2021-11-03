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Происшествия3 ноября 2021 9:14

Врача жестоко избили в травмпункте города Балаково

СКР начал проверку
Источник:kp.ru
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Сотрудники следственного комитета начали проверку избиения медика в травмпункте в Балакове.

Мужчина пострадал от напавшего на него пациента. У врача диагностировано сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, на нижнюю губу пришлось наложить швы.

ЧП случилось 2 октября в травмпункте ГУЗ СО «БРП», где врач дежурил

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

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