Врача жестоко избили в травмпункте города Балаково

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Сотрудники следственного комитета начали проверку избиения медика в травмпункте в Балакове.
Мужчина пострадал от напавшего на него пациента. У врача диагностировано сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, на нижнюю губу пришлось наложить швы.
ЧП случилось 2 октября в травмпункте ГУЗ СО «БРП», где врач дежурил
По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.
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