Юноша попал под колеса машины в Базарно-Карабулакском районе

ДТП в Базарном Карабулаке
Фото: ГИБДД по Саратовской области
Поздно ночью 2 ноября в Базарно-Карабулакском районе под колесами машины пострадал пешеход.
ДТП произошло в 01.57 на улице Чапаева в районном центре.
36-летний водитель ВАЗ-21074 сбил 18-летнего юношу. В результате наезда пешеход госпитализирован, в обстоятельства случившегося разбираются сотрудники ГИБДД.
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