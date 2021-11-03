Юноша попал под колеса машины в Базарно-Карабулакском районе

ДТП в Базарном Карабулаке Фото: ГИБДД по Саратовской области

Поздно ночью 2 ноября в Базарно-Карабулакском районе под колесами машины пострадал пешеход.

ДТП произошло в 01.57 на улице Чапаева в районном центре.

36-летний водитель ВАЗ-21074 сбил 18-летнего юношу. В результате наезда пешеход госпитализирован, в обстоятельства случившегося разбираются сотрудники ГИБДД.

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