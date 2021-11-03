В Саратовской области тепло и дождливо

Специалисты приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 3 ноября.

В области облачно с прояснениями. Утром и днем обещают небольшие дожди. Ветер веет с Востока со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, местами возможны порывы до 14 метров в секунду. Температура колеблется в диапазоне от 5 до 10 градусов тепла.

Ночью осадков не предвидится. Ветер в порывах усилится до 15-18 метров в секунду. Термометры покажут от нуля до 5 градусов выше, при прояснении – до -5°С.

В Саратове сейчас +5°С. К 10 утра температура поднимется до+6°С, а днём воздух прогреется до +10°С. Ночью обещают похолодание до +6°С. Ветер восточный – 3-4 метра в секунду, редкие порывы – до 7 м/с. Значительная облачность.

Напомним, региональное ГУ МЧС предупреждало об опасной ситуации на дорогах – сегодня в области туманно, видимость до 500 метров, а на дорогах, несмотря на заверения гидромета в том, что это произойдет на следующей неделе, начала образовываться гололедица.

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