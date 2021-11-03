Скелет нашли при реконструкции Набережной Космонавтов в Саратове

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Вечером 2 ноября рабочие при рытье траншеи под размещение ливневой канализации на улице Набережная Космонавтов в Саратове нашли фрагменты человеческого скелета. Останки обнаружились на глубине около 1,7 метра, на место вызвали полицию.

Как рассказали "КП-Саратов" в региональном СУ СКР, в ходе осмотра выявлено несколько костных фрагментов. Давность их - значительная.

Следственным отделом по Волжскому району СУ СКР по Саратовской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения костных останков.

Пока не установлено, фрагменты тела мужчины или женщины найдены, и когда они там оказались.

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