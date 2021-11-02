В Саратовской области строители нашли похожие на останки динозавра кости

Фото из Instagram

Сегодня, 2 ноября, строители во время копки траншеи в Саратовской области нашли показавшийся им странным скелет. Фото с места выложили в Instagram.

- Валерий, конечно, ювелир в своем деле и не удивительно, что он разглядел находку, - комментирует автор поста фото, на которых запечатлены похожие, по мнению рабочих, на останки динозавра кости.

Саратовец уточнил, что стройку приостановили «до выяснения обстоятельств».

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