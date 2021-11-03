Саратовец два дня не сообщал в полицию о трупе у себя дома

Трагедия разыгралась в квартире дома на улице Гвардейская
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Саратове арестовали 51-летнего жителя Ленинского района по обвинению в причинении тяжких телесных травм своему приятелю.
Как сообщил «КП-Саратов» в Следственном комитете, 36-летний пострадавший скончался.
Обвиняемый был арестован
Фото: СУ СКР по Саратовской области
По версии следствия, вечером 24 октября мужчины собрались в квартире их общего знакомого на улице Гвардейская. Распитие алкоголя привело к ссоре, и старший из гостей потребовал от хозяина выгнать младшего. Конфликт все нарастал и уже 25 октября перерос в драку.
51-летний мужчина начал избивать 36-летнего кулаками, а потом, когда тот упал, - и ногами.
После этого агрессивный гость ушел, а пострадавший умер. Хозяин сообщил о случившемся в полицию только 27 октября, так как был напуган.
Установлено, что причиной смерти человека стала тупая травма груди.
Обвинение предъявлено 51-летнему мужчине
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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