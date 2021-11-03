Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия3 ноября 2021 5:45

Саратовец два дня не сообщал в полицию о трупе у себя дома

Мужчину избил гость
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Трагедия разыгралась в квартире дома на улице Гвардейская

Трагедия разыгралась в квартире дома на улице Гвардейская

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове арестовали 51-летнего жителя Ленинского района по обвинению в причинении тяжких телесных травм своему приятелю.

Как сообщил «КП-Саратов» в Следственном комитете, 36-летний пострадавший скончался.

Обвиняемый был арестован

Обвиняемый был арестован

Фото: СУ СКР по Саратовской области

По версии следствия, вечером 24 октября мужчины собрались в квартире их общего знакомого на улице Гвардейская. Распитие алкоголя привело к ссоре, и старший из гостей потребовал от хозяина выгнать младшего. Конфликт все нарастал и уже 25 октября перерос в драку.

51-летний мужчина начал избивать 36-летнего кулаками, а потом, когда тот упал, - и ногами.

После этого агрессивный гость ушел, а пострадавший умер. Хозяин сообщил о случившемся в полицию только 27 октября, так как был напуган.

Установлено, что причиной смерти человека стала тупая травма груди.

Обвинение предъявлено 51-летнему мужчине

Обвинение предъявлено 51-летнему мужчине

Фото: СУ СКР по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.