Члены СПЧ при Президенте в начале декабря проверят колонии Саратовской области

Члены Совета по правам человека при Президенте РФ Владимире Путине приедут с проверкой в пенитенциарные учреждения Саратовской области. Об этом сообщила в своём Facebook член СПЧ и столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

Проверки связаны с публикацией видео, на которых запечатлены пытки и изнасилования (в том числе шваброй) в нескольких режимных учреждениях разных регионов России. Так, правозащитники посетят и Кировскую область, Мордовию и Марий Эл.

Регион посетят Меркачева и её коллеги – Игорь Каляпин и Андрей Бабушкин. Всего до 7 декабря правозащитники планируют посетить около 20 колоний в вышеуказанных регионах.

Корреспондент «КП-Саратов» связался с Андреем Бабушкиным. Он сообщил, что правозащитники планируют приехать в регион 3-4 декабря. Члены СПЧ посетят ОТБ-1, СИЗО-1 и ИК-10.

Подробнее о произошедшем в саратовских колониях и об объявлении в розыск программиста, опубликовавшего ужасающие видео, читайте тут.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.