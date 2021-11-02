В Перелюбском районе сотрудник самарской компании загрязнил почву опасными отходами

В Перелюбском районе Саратовской области суд оштрафовал сотрудника самарской компании, ответственного за загрязнение окружающей среды. Он нанес ущерб на 430 750 рублей.

Самарская компания заключила в регионе договор подряда, согласно которому утилизировала отходы из буровой скважины в Перелюбском районе. Их нужно было извлечь и увезти на специальный полигон.

В октябре 2020 года мастер участка обнаружил излишки нефтесодержащих отходов на скважине и решил нарушить положенные процедуры. С 15 по 20 октября 2020 года он вывозил отходы III класса опасности КамАЗами и сливал на незащищенный участок почвы. Там было не менее 10 кубометров.

Противоправные действия обнаружили сотрудники УФСБ России по Саратовской области. Обвиняемый полностью возместил причиненный вред, а также был оштрафован на 110 000 рублей.

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