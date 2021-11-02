Водителей Саратова предупредили о тумане и гололедице

Туман ждет саратовцев
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Завтра, 3 ноября, на Саратов опустится густой туман. Региональная Госавтоинспекция предупреждает водителей об опасности.
Ухудшение видимости увеличивает риск аварий, поэтому завтра пешеходам и водителям нужно быть особенно осторожными. Синоптики также предупреждают о гололедице на дорогах.
Госавтоинспекция рекомендует быть предельно внимательными, особенно около пешеходных переходов, а также не превышать скорость и смотреть на знаки.
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