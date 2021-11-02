Житель Саратова заколол знакомую и продолжил застолье

Фото: СУ СК по Саратовской области

В Кировском районе Саратова перед судом предстанет местный житель, заколовший ножом свою знакомую во время застольной ссоры.

Инцидент произошел в ночь с 14 на 15 августа 2021 года в доме на улице Посадского. Компания из трех мужчин и одной женщины распивала алкоголь. В ходе застолья между 39-летним хозяином и его 37-летней гостьей произошла ссора. Мужчина ударил оппонентку ножом в живот. Ни злоумышленник, ни пострадавшая не придали должного значения этой ситуации. На следующий день к ним заглянул еще один приятель хозяина дома и обратил внимание, что женщина умерла. Прибывшая по вызову скорая констатировала смерть потерпевшей.

Обвиняемый признал вину и раскаялся. Его заключили под стражу. Уголовное дело направлено в суд, о чем сообщает СУ СК по Саратовской области.

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