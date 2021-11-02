В Саратове мужчина помог бабушке донести сумку и обокрал ее

В Ленинском районе Саратова 76-летняя пенсионерка стала жертвой вора, прикрывавшегося благими намерениями.
Вчера, 1 ноября, пострадавшая пришла в полицию и рассказала, что около 14:00 стала жертвой неизвестного попутчика. Мужчина вызвался помочь ей донести тяжелую сумку до квартиры и незаметно похитил из нее кошелек с деньгами. Бабушка лишилась 1300 рублей. Правоохранители возбудили дело о краже.
Вскоре подозреваемого удалось задержать. Им оказался ранее неоднократно судимый 38-летний местный житель. Он признался, что деньги пенсионерки потратил на личные нужды, а от кошелька избавился, об этом сообщает ГУ МВД Саратова.
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