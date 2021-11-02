Минтранс Саратовской области опубликовал список дорог для ремонта в 2022 году

Вчера, 1 ноября, Минтранс Саратовской области представил список дорог регионального значения, на которых предлагают провести ремонт в 2022 году. Работы запланированы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Общественные обсуждения этого списка пройдут в онлайн-формате. Жители могут внести свои предложения по включению других объектов в очередь на ремонт на 2022 год. Все заявки будут рассмотрены, и, по возможности, включены в план р на следующий год.

Полный список дорог, которые предлагают для ремонта представлен ниже.

Список дорог на ремонт

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