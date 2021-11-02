Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 ноября 2021 16:47

На борьбу с коронавирусом в Саратовской области выделено еще 37,9 миллиона рублей

Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)

Сегодня, 2 ноября, было объявлено, что на борьбу с коронавирусом в Саратовской области выделено еще 37,9 миллиона рублей. Соответствующее постановление подписал Роман Бусаргин.

На поддержку ковидных госпиталей направили 37,9 миллионов рублей, деньги поступят из резервного фонда регионального правительства.

Из них на снабжение кислородом дополнительного коечного фонда предназначены 27,4 миллиона рублей, а на приобретение бесперебойных источников питания – 4,5 миллиона. Также на 5,9 миллиона рублей закупят транспортные аппараты ИВЛ.

ополнителства на борьбу с болезнью

ополнителства на борьбу с болезнью

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.