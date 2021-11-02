Сегодня, 2 ноября, было объявлено, что на борьбу с коронавирусом в Саратовской области выделено еще 37,9 миллиона рублей. Соответствующее постановление подписал Роман Бусаргин.

На поддержку ковидных госпиталей направили 37,9 миллионов рублей, деньги поступят из резервного фонда регионального правительства.

Из них на снабжение кислородом дополнительного коечного фонда предназначены 27,4 миллиона рублей, а на приобретение бесперебойных источников питания – 4,5 миллиона. Также на 5,9 миллиона рублей закупят транспортные аппараты ИВЛ.

ополнителства на борьбу с болезнью

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