В Саратове результатов теста на коронавирус ждут до 7 дней

Жители Саратова иногда ждут результатов теста на коронавирус до 7 дней, об этом сегодня, 2 ноября, рассказала замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Ирина Мясникова.

Тесты на COVID-19 можно пойти в поликлинике, а вот результатов иногда приходится ждать от 4 до 7 дней. Жители опасаются контактировать с больными, которые могут распространять коронавирус.

На горячую линию Управления поступает от 15 до 35 звонков от горожан.

- Необходимо обеспечить обязательное тестировании на ковид и грипп для лиц с признаками респираторной инфекцией и внебольничными пневмониями, — заявила Мясникова.

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