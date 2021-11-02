В Саратовской области разрешили торговлю газетами и работу шиномонтажек

Газетные киоски снова открыты

Сегодня, 2 ноября, в Саратовской области отменили некоторые ограничения по коронавирусу. Соответствующий документ подписал Роман Бусаргин.

В Саратовской области разрешается работа нестационарных торговых точек, торгующих газетами и журналами, а также организаций, предоставляющих услуги шиномонтажа.

В период нерабочих дней, по 7 ноября, они будут работать. Напомним, ранее ограничение на торговлю печатными материалами в регионе вызвало большие вопросы в представителей СМИ, так как вступало в противоречие с вышедшем ранее Указом Президента.

Ограничения в регионе смягчились

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