В Саратовской области разрешили торговлю газетами и работу шиномонтажек

Газетные киоски снова открыты
Сегодня, 2 ноября, в Саратовской области отменили некоторые ограничения по коронавирусу. Соответствующий документ подписал Роман Бусаргин.
В Саратовской области разрешается работа нестационарных торговых точек, торгующих газетами и журналами, а также организаций, предоставляющих услуги шиномонтажа.
В период нерабочих дней, по 7 ноября, они будут работать. Напомним, ранее ограничение на торговлю печатными материалами в регионе вызвало большие вопросы в представителей СМИ, так как вступало в противоречие с вышедшем ранее Указом Президента.
Ограничения в регионе смягчились
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