В Саратове и Энгельсе зарегистрировано более тысячи вызовов скорой за сутки

Сегодня, 2 ноября, глава регионального минздрава Олег Костин поделился на своей странице в инстаграм новыми данными по пандемии в регионе.

За прошедшие сутки в Саратовской области было зарегистрировано 2 259 вызовов скорой, 1144 из них приходятся на Саратов и Энгельс. Вакцинировано 8 686 человек за сутки.

6 268 пациентов осмотрены на дому за сутки, для чего работали 419 автомобилей. 278 человек госпитализированы, в больницах их осматривали 2 317 медиков.

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