В Заводском районе Саратова появится спортивно-культурный центр

Володин в Заводском районе

Сегодня, 2 ноября, в телеграм-канале сторонников спикера Госдумы «Володин Саратов» сообщили о том, что в Заводском районе города появится спортивно-культурный центр. В этом году там отремонтировали «Торпедо».

Между стадионом и парком Марины Расковой планируют создать многофункциональный комплекс.

Вячеслав Володин предложил еще подумать над проектом, обсудить с родителями микрорайона, какие бы они хотели кружки и секции для своих детей.

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