В Саратовской области меры поддержки бизнеса продлили на следующий год

Сегодня, 2 ноября, в рамках координационного совета, Валерий Радаев объявил о продлении мер поддержки саратовского бизнеса в условиях пандемии.

Новый пакет антикризисных мер касается малых предприятий в сфере транспорта, культуры, досуга и развлечений, гостиничного бизнеса, спорта, общепита, дополнительного образования, бытовых услуг, стоматологии, а также некоммерческих огранизаций.

С 1 ноября по 30 декабря малым предприятиям можно оформить льготные кредиты под 3% годовых сроком на 18 месяцев.

В 2022 году налоговые ставки для бизнеса останутся пониженными, не снимается мораторий на плановые проверки, малые предприятия получают субсидии при приеме безработных граждан и другие послабления.

Пониженных налоговых ставок и освобождение от налога на имущество распространяются на 12 видов деятельности: автоперевозки, общественное питание, гостиницы, туризм, культура, санаторно-курортная сфера и спорт.

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