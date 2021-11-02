В Саратове молодые люди искали закладку средь бела дня

Внимание свидетелей не смущало молодых людей

Вчера, 1 ноября, в сети появилось видео, на котором четверо саратовцев отчаянно ищут закладку средь бела дня.

Пользователь Антон Ерохин выложил в группу «Саратов онлайн» ВКонтакте короткую запись, на которой четверо горожан копают землю под забором, со вполне известной целью. Действие о происходит на улице Усиевича. Яркий свет и внимание свидетелей не пугают саратовских «археологов». Трое молодых людей и девушка, по-видимому, так и не нашли желаемое.

- Респект археологам! Даже с наступлением осени не перестают копать! – пишет саратовец, выложивший запись. В комментариях к ней другие горожане посоветовали позвать «искателей», чтобы вскопать огород или дождаться, пока они обнаружат клад.

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