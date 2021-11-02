Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 ноября 2021 14:44

В Саратове молодые люди искали закладку средь бела дня

Наглость злоумышленников насмешила саратовцев
Наталия Калинина
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Внимание свидетелей не смущало молодых людей

Внимание свидетелей не смущало молодых людей

Вчера, 1 ноября, в сети появилось видео, на котором четверо саратовцев отчаянно ищут закладку средь бела дня.

Пользователь Антон Ерохин выложил в группу «Саратов онлайн» ВКонтакте короткую запись, на которой четверо горожан копают землю под забором, со вполне известной целью. Действие о происходит на улице Усиевича. Яркий свет и внимание свидетелей не пугают саратовских «археологов». Трое молодых людей и девушка, по-видимому, так и не нашли желаемое.

- Респект археологам! Даже с наступлением осени не перестают копать! – пишет саратовец, выложивший запись. В комментариях к ней другие горожане посоветовали позвать «искателей», чтобы вскопать огород или дождаться, пока они обнаружат клад.

Закладка в Саратове

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.