Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия2 ноября 2021 14:13

Под Энгельсом дальнобойщик пытался подкупить сотрудника УФСБ и попал под следствие

Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)

Сегодня, 2 ноября, в СУ СК Саратовской области рассказали о том, как в Энгельсском районе дальнобойщик пытался подкупить сотрудника УФСБ.

Инцидент произошел утром, 2 сентября 2021 года, возле контрольного поста ДПС на трассе «Тамбов - Пенза - Саратов». 51-летний дальнобойщик из Воронежской области приехал на цистерне MAN и пытался передать взятку оперуполномоченному УФСБ региона. Таким образом он пытался уладить вопрос с нарушением правил перевозки опасных грузов. Сотрудник ФСБ отказался от денег.

Теперь на водителя завели уголовное дело, расследование которого продолжается.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.