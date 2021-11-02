Под Энгельсом дальнобойщик пытался подкупить сотрудника УФСБ и попал под следствие

Сегодня, 2 ноября, в СУ СК Саратовской области рассказали о том, как в Энгельсском районе дальнобойщик пытался подкупить сотрудника УФСБ.

Инцидент произошел утром, 2 сентября 2021 года, возле контрольного поста ДПС на трассе «Тамбов - Пенза - Саратов». 51-летний дальнобойщик из Воронежской области приехал на цистерне MAN и пытался передать взятку оперуполномоченному УФСБ региона. Таким образом он пытался уладить вопрос с нарушением правил перевозки опасных грузов. Сотрудник ФСБ отказался от денег.

Теперь на водителя завели уголовное дело, расследование которого продолжается.

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