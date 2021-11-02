В пресс-центре «КП-Саратов» дадут старт олимпиаде «Умницы и умники Земли Саратовской»

Завтра стартует олимпиада «Умницы и умники Земли Саратовской» 2022

Завтра, 3 ноября, в 11:00 в пресс-центре «КП-Саратов» будет дан старт гуманитарной олимпиады «Умницы и умники Земли Саратовской» 2022 года.

На пресс-конференции представители оргкомитета олимпиады - министерство образования Саратовской области, ведомственного совета, Национальной родительской ассоциации, Саратовского областного института развития образования, благотворительного фонда Энгельсской Гимназии 8 - расскажут об особенностях заочных и очных туров игр нового сезона, который пройдёт по единой теме «История развития науки и техники Саратовского края».

Планируют выступить следующие спикеры:

Наталья Кривенцова - Президент фонда «Родительская лига», член Общественной палаты Саратовской области;

Сергей Саратовский - Председатель общественного совета при министерстве образования Саратовской области;

Ирина Чинаева - заместитель министра образования Саратовской области;

Зинаида Филимонова Директор МОУ «Гимназия №8» Энгельсского района;

Елена Овчинникова - проректор по методической работе Саратовского областного института образования;

Василий Будских - учитель истории МОУ «СОШ №21» Энгельсского района, член ареопага;

Александра Раева - член ареопага, эксперт олимпиады «Умницы и умники Земли Саратовской»;

Галина Куксова - член ареопага, методист Саратовского государственный музей боевой и трудовой славы.

Также возможно участие министра образования Саратовской области Михаила Орлова.

Мероприятие пройдет по адресу: Саратов, ул. Вишневая, 10 (здание с вывеской «Типография №1»). Трансляция будет доступна по ссылке, журналисты смогут не только посетить мероприятие лично, но и задать свои вопросы в чате трансляции.

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